Da lunedì 11 maggio 140.000 mascherine in distribuzione nelle edicole di Bologna

Da lunedì 11 maggio 140.000 mascherine saranno distribuite gratuitamente dalle 160 edicole di Bologna. Si tratta della prima tranche dei 350.000 dispositivi messi a disposizione del Comune dalla Regione Emilia-Romagna. Le edicole distribuiranno una busta per ogni richiedente. Ogni busta contiene due mascherine chirurgiche.

La distribuzione dovrà avvenire nel rispetto delle misure in vigore per il contenimento dell’epidemia da coronavirus: si dovranno dunque evitare assembramenti e andrà assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra le persone in fila. Questa operazione rientra tra le possibilità di collaborazione tra il Comune di Bologna e le edicole dopo la firma, un anno fa, del protocollo di intesa insieme alle organizzazioni sindacali e di categoria per il sostegno e la valorizzazione delle edicole.