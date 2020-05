A fuoco rotoballe nella notte: indagini dei Carabinieri

Poco prima delle 00,30 di questa notte i carabinieri della stazione di Gattatico, su input della centrale operativa del comando provinciale di Reggio Emilia allertata dalla sala Operativa dei Vigili del Fuoco che stavano operando con due loro squadre dei Comandi di Reggio Emilia e Guastalla, intervenivano in via Molino Traghettino del comune di Cadelbosco Sopra per un incendio divampato presso un terreno agricolo di un’azienda di proprietà di un 30enne reggiano.

L’incendio, che ha distrutto una settantina di rotoballe di fieno, è stato domato da due squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono sviluppate per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Gattatico e dei Vigili del Fuoco che non hanno rinvenuto elementi che potessero suffragare con certezza le cause del rogo. I danni sono in corso di quantificazione. Sulla vicenda fervono gli accertamenti dei Carabinieri di Rio Saliceto.