Riapre presso lo spazio Paggeriarte la mostra “Declinazioni. Molteplici femminili”

Riapre presso lo spazio Paggeriarte di Sassuolo la mostra “DECLINAZIONI. Molteplici femminili” dell’artista Alberta Pellacani a cura di Silvia Grandi, che il Comune di Sassuolo e il Centro Documentazione Donna avevano proposto all’interno del programma delle iniziative per la celebrazione della Giornata Internazionale della donna e che era stata costretta a chiusura anticipata in seguito alle disposizioni legate all’emergenza Covid-19.

Chi non avesse fatto in tempo a visitarla precedentemente, può cogliere l’occasione di apprezzare questa esposizione di arte contemporanea che raccoglie 12 opere tra video, fotografie, disegni dal 1995 a oggi che suggeriscono una visione molteplice del concetto di femminile, rispondendo iconograficamente a tematiche che negli anni l’artista ha sentito urgenti, come identità, libertà, indipendenza, tenerezza, fragilità, condivisione, cura, anima. La mostra è accompagnata da un catalogo (Exprimo Comunicazione) nel quale la curatrice della mostra, Silvia Grandi, dialoga con l’artista.

La mostra è visitabile sabato 23 maggio, domenica 24 maggio, sabato 30 maggio e domenica 31 maggio nei seguenti orari di apertura: sabato ore 15-19, domenica ore 10-13 e 15-19.

Per info: URP-Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Sassuolo – Telefono 0536/880801 urp@comune.sassuolo.mo.it

***

(in ottemperanza con la disposizioni per il contenimento del Covid-19, il personale preposto alla sorveglianza vigilerà per evitare assembramenti nella sala e per il rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone presenti)