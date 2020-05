Piccoli Grandi Cuori Onlus, consegna confezioni di pasta alle mamme del reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola

Durante l’emergenza COVID-19, Piccoli Grandi Cuori Onlus continua ad essere vicino ai pazienti, alle famiglie e all’équipe medico-infermieristica attraverso un servizio di ‘caring’: in occasione della Festa della Mamma, sono state consegnate al padiglione 23 diverse confezioni di Pasta Dallari, per rendere più gustosa questa giornata a tutte le mamme che si trovano in reparto per motivi di salute o di lavoro.

Pasta Dallari sostiene inoltre l’Associazione con una pasta dedicata e solidale, riassunta con un’etichetta bellissima e speciale, perché è vicina al cuore dei bambini e di tutte le persone che stanno intorno a loro. Piccoli Grandi Cuori Onlus ringrazia Pasta Dallari per sostenere le persone con cardiopatie congenite in un momento così delicato, in cui le azioni solidali rappresentano anche un modo per “coccolare” i pazienti ed il personale medico-sanitario.