Investe un cinghiale con l’auto: morto a San Lazzaro

Una guardia giurata di 45 anni, A.C., residente a Bologna, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 22 di ieri sulla Complanare Sud, a San Lazzaro di Savena. Secondo una prima ricostruzione, l’auto dell’istituto di vigilanza sulla quale viaggiava ha investito un cinghiale che ha attraversato all’improvviso la carreggiata, in località Colunga. È intervenuto il 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di San Lazzaro.



