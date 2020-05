Il Presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi in merito alla richiesta taglio dell’Irap

“Siamo allineati con il Presidente Designato di Confindustria Carlo Bonomi nella richiesta di taglio dell’Irap rivolta al Governo, sarebbe un segnale di attenzione nei confronti delle aziende.

L’emergenza sanitaria è stata scaricata sulle imprese che hanno dovuto fermare le attività e gestire le loro persone anticipando la cassa integrazione.

In merito alle operazioni di liquidità, le aziende che hanno fatto richiesta a marzo sono ancora in attesa.

Inoltre, i livelli di sicurezza sociale, di occupazione e di competitività non vanno di pari passo con la riduzione dell’orario di lavoro se non accompagnata da un’attenta politica di supporto, almeno per le fasce più deboli, che non può essere ulteriormente caricata sulle imprese”.