Il Multiplo di Cavriago riapre al pubblico con nuove regole

Riapre i battenti il Multiplo di Cavriago, uno dei centri culturali più frequentati della provincia che, in media, in un anno, conta oltre 115mila prestiti. Una riapertura fortemente richiesta dalla popolazione e che ha visto al lavoro in questi gironi operatori e personale del Comune per trovare la strategia migliore per garantire nuovamente un servizio importante e nella massima sicurezza.

“In base all’ordinanza regionale 74 del 30 aprile – spiega l’assessora alla cultura Martina Zecchetti -, l’attività del centro cultura riparte ma con accesso limitato e solo per il servizio di prestito e restituzione, a partire da lunedì 11 maggio”.

Diverse le richieste rivolte agli utenti: ad esempio “l’accesso è consentito solo con mascherina; all’ingresso abbiamo messo a disposizione di tutti del gel disinfettante per le mani. Può entrare solo una persona per volta, oppure un adulto con un bambino, o un accompagnatore con un disabile o con una persona non autosufficiente”.

Si può accedere senza appuntamento in orari limitati (al mattino il lunedì, martedì, mercoledì e sabato dalle 10 alle 12; al pomeriggio dal martedì al sabato dalle 15,30 alle 18) e, per ridurre il tempo di attesa e di permanenza nell’edificio, ogni utente può prendere a prestito massimo cinque documenti per tessera.

“Gli appuntamenti invece consentono un servizio personalizzato e dedicato – precisa Martina Zecchetti -. E’ sufficiente telefonare, inviare una mail o scrivere un messaggio whatsapp per richiedere i materiali da prendere in prestito o per restituire quello che si ha a casa”. Si possono, in questa modalità, chiedere in prestito fino a 10 documenti per tessera. Per cercare libri, film, giochi e altro della sezione adulti (piano terra) si deve chiedere obbligatoriamente agli operatori in servizio. E i materiali della sezione junior sono disponibili solo su appuntamento.

Non è tutto. “Per i residenti di Cavriago, dal 19 maggio abbiamo pensato di attivare, viste le tante richieste, anche il servizio di consegna a domicilio, che avverrà in due giornate: il martedì (ore 14.30-18) e il giovedì (ore 9.30-13)”.

Si segnala inoltre che tutte le sanzioni per i ritardi nelle restituzioni sono annullate; il servizio di prestito interbibliotecario è sospeso; il servizio di Artoteca è solo su appuntamento. Conclude l’assessora: “I materiali restituiti non saranno subito disponibili per il prestito, dovranno rimanere al Multiplo in giacenza per un periodo di tempo che ne garantisca la massima sicurezza”.

Restano chiusi tutti gli altri servizi: il Multiplo Junior, la zona ristoro, la scuola di musica, i corsi, gli atelier, gli spazi dedicati al gioco, le sale studio.

Per info e appuntamenti, da lunedì 11 maggio, tel. 0522 373466, whatsapp 334 2156870, multiplo@comune.cavriago.re.it