Giornata mondiale della Croce Rossa, l’Amministrazione comunale ringrazia

La bandiera sugli edifici comunali ed un incontro per ringraziare chi, in questi mesi resi molto difficili da Covid-19, si è continuamente prodigato per rendere più semplice e agevole la vita dei cittadini.

In occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, questa mattina, il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani e l’Assessore all’Associazionismo Angela Ruini hanno incontrato il Presidente di Sassuolo di Croce Rossa Italia Carlo Alberto Venturelli ed Anna Chiara Venturelli, responsabile giovani e delegata della gioventù della Croce Rossa Italiana.