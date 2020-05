Croce Rossa, a Modena cerimonia in piazza Roma e bandiera in Municipio

Mentre al balcone del Municipio è esposta la bandiera della Croce Rossa, Modena ha celebrato la Giornata mondiale dell’organizzazione di volontariato con l’alzabandiera in piazza Roma, di fronte al Palazzo ducale. Nella mattinata di oggi, venerdì 8 maggio, sono state issate la bandiera italiana e quella della Croce Rossa italiana sui pennoni collocati in piazza nei pressi di largo San Giorgio. La cerimonia si è svolta sulle note dell’Inno di Mameli e dell’Inno italiano dell’organizzazione di volontariato.

All’iniziativa, avvenuta nel rispetto delle misure di sicurezza sull’emergenza sanitaria, hanno partecipato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e una delegazione del comitato di Modena della Cri, composta dal vice presidente Marco Ranuzzi de’ Bianchi, dai consiglieri Nicolò Rubbini e Federica Bisi, dall’ispettrice del corpo infermiere volontarie Morena Ines Caleffi e dal capitano del corpo militare volontario di Croce Rossa Fabio Fangareggi, oltre a cinque volontari, in rappresentanza dell’organismo cittadino che impegna 400 persone. Presente anche il dottor Eugenio Di Ninno, medico della questura di Modena. Il sindaco ha ringraziato la Croce Rossa per lo straordinario lavoro di questi mesi di emergenza sanitaria, che ha visto i volontari a sostegno della comunità e al fianco dell’amministrazione comunale.

L’alzabandiera ha seguito l’esposizione della bandiera dell’associazione al balcone del Palazzo comunale, avvenuta nella mattinata di lunedì 4 maggio. Con questo gesto il Comune di Modena si era unito alle celebrazioni per la Settimana mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che ha il culmine appunto nella giornata di oggi, 8 maggio. In questa data ricorre, infatti, la nascita del fondatore del Movimento internazionale Henry Durant.

Inoltre, in occasione dell’allestimento della bandiera in Municipio, i volontari del comitato di Modena avevano affidato al sindaco Gian Carlo Muzzarelli lo stendardo della Croce Rossa. La bandiera e lo stendardo saranno riconsegnati lunedì 11 maggio.