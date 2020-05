Castelnovo Né Monti, in occasione della festa del Santo Patrono garantite le prestazioni sanitarie urgenti

Castelnovo Ne’ Monti, martedì 12 maggio 2020, in occasione della festività del Patrono San Pancrazio, l’Ospedale Sant’Anna e i Servizi Territoriali del Distretto effettueranno solo le prestazioni abitualmente garantite nei giorni festivi.

Si segnala, in particolare, che Centro Prelievi, Poliambulatori, Sportello Unico CUP-SAUB, Centro Salute Donna, Pediatria di Comunità e tutti i servizi territoriali del distretto osserveranno la chiusura.

L’assistenza medica di base sarà garantita dal Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), attivo dalle ore 8 di martedì 12 maggio per la sola sede di Castelnovo Ne’ Monti. Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico numero di telefono 0522 617392 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.