Castelfranco Emilia, Elly Sclhlein e tanti giovani alle iniziative per la Giornata dell’Europa

«Mai come in questo periodo di forti individualismi, occorre ricordare da dove siamo partiti. È fondamentale ricordare le origini di questa Unione, non solo per spostare l’attenzione dalle questioni prettamente economiche e finanziarie, ma soprattutto per ritrovare i valori e i principi che hanno ispirato il progetto UE e che sono ancora attualissimi anche a distanza di 70 anni». Queste le parole di Francesca Capuozzo, Assessore all’Europa del Comune di Castelfranco Emilia, alla vigilia della Giornata dell’Europa che domani (sabato 9 maggio, n.d.a.) sarà celebrata attraverso una lunga serie di iniziative e contenuti on line in diretta sulle piattaforme social ufficiali del Comune.

«Abbiamo deciso di coinvolgere i nostri giovani e ascoltare la loro voce. Sarà una festa dedicata alle giovani generazioni, che rappresentano il futuro dell’Europa. E lo faremo – ha sottolineato ancora la Capuozzo – iniziando dalla Dichiarazione del Ministro degli Esteri francese Robert Schuman, considerata manifesto del progetto comunitario, di cui quest’anno ricorre il 70 anniversario». E saranno proprio gli studenti dello Spallanzani, a partire dalle 15.00, a proporre alcuni estratti della Dichiarazione, in diverse lingue europee.

Alcuni di essi si sono poi cimentati nella realizzazione di un panino europeo composto da ingredienti provenienti dai sei Paesi Fondatori, che scopriremo in una video-ricetta a partire dalle 16.00. Ci saranno anche i ragazzi della Banda di Manzolino che suoneranno l’Inno alla Gioia, aprendo di fatto la giornata alle 14.00.

Non solo. Dalle 17.00, collegata insieme al Sindaco Giovanni Gargano e alla stessa Francesca Capuozzo, ci sarà anche la Vice-Presidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein. A seguire alcuni nostri giovani residenti all’estero che, sempre in diretta, racconteranno la loro esperienza europea. A chiudere, dalle 18.30, sarà con noi, sempre in diretta sulle piattaforme social del Comune, anche Annalisa Zordan, nota giornalista esperta di cucina internazionale, per un tour gastronomico tra gli Stati dell’Unione.