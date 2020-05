Scandiano, nel weekend mascherine per tutti

Avrà luogo sabato e domenica 9 e 10 maggio la distribuzione delle mascherine chirurgiche, inviate dalla Regione Emilia Romagna, a tutta la popolazione del Comune di Scandiano.

“Insieme alla giunta e al Coc, convocato in modo permanente da ormai diversi mesi – ha dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti – abbiamo scelto di attivare una procedura semplificata di distribuzione delle mascherine in modo da consentire un approvvigionamento a tutti i cittadini con modalità rapide e sicure, sfruttando un’autentica ricchezza come i circoli che hanno sede in tutte le frazioni del vasto territorio comunale. Di questo dobbiamo dire grazie ai tanti volontari, in particolare a Croce Rossa, Protezione Civile ‘Il Campanone’, Scout e associazione ‘Il Mucchio’ per aver messo a disposizione tantissimi volontari che copriranno i turni di lavoro”.

La distribuzione avverrà attraverso diversi punti dislocati su tutto il territorio, dalle 10 alle 20 nelle giornate di sabato e domenica.

A Scandiano ci sono quattro punti di distribuzione che corrispondono ai circoli Morgone e Bisamar e alle sedi della Croce Rossa e dell’Associazione di Protezione Civile “Il Campanone” di Scandiano.

Per quanto riguarda le frazioni, invece, la distribuzione avverrà nei circoli presenti sul territorio.

E’ ammesso il ritiro delle mascherine necessarie ad un solo componente per ogni nucleo famigliare residente nel territorio comunale di Scandiano. Alla persona, che dovrà essere maggiorenne, verrà consegnato dai volontari un numero di mascherine pari al numero dei componenti della propria famiglia, così come appaiono nei registri del Comune di Scandiano.

Le mascherine verranno consegnate imbustate da personale dotato di dispositivi di protezione individuale. E’ richiesto che anche il ritiro venga effettuato da persone che indossino la mascherina.

ECCO DOVE RITIRARE LE MASCHERINE

PER I RESIDENTI A ARCETO

Circolo Amici dello Sport

Via Caraffa n. 2, Arceto

PER I RESIDENTI A DI BOSCO

Circolo Bosco

Via Goya n. 9, Bosco

PER I RESIDENTI A RONDINARA

Circolo U.S. Rondinara

Via Panbianco n. 1, Rondinara

PER I RESIDENTI A CHIOZZA

Circolo Venere di Chiozza

via dell’Eco, 10, Chiozza

PER I RESIDENTI A JANO

Circolo Al Ponte

Via Resta n. 56

PER I RESIDENTI A VENTOSO

Sala Condominiale

Via Blansko

PER I RESIDENTI A CACCIOLA

Circolo Cacciola

Via per Marmirolo n. 24, Cacciola

PER I RESIDENTI A SAN RUFFINO

Circolo dei Colli

Via Cà de Caiti, 20 – S. Ruffino

PER I RESIDENTI A PRATISSOLO

Circolo Il Campetto

Via delle Scuole n. 64/a

PER I RESIDENTI A CA’ DE CAROLI

Circolo Le Ciminiere

Via del Cemento n. 26, Ca’ de Caroli

PER I RESIDENTI A FELLEGARA

Circolo Nuova Fellegara

Via Botte n. 7, Fellegara

I CITTADINI RESIDENTI A SCANDIANO DOVRANNO RECARSI A

SECONDA DELLA ZONA AL/ALLA…

Circolo Bisamar

Via Beucci n. 84, Scandiano

Circolo Parco Morgone

Via Pasolini n. 3, Scandiano

Sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Scandiano

Via Aldo Moro, 2, Scandiano

Sede dell’Associazione di Protezione Civile – Il Campanone

Viale XXV Aprile, 1