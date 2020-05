Nonantola, Fonoteca nella Rete: Fabrizio De André, il pescatore di uomini

La quarta puntata di “Musica Stretta” è dedicata ad una delle figure più importanti, e di riferimento, per la cultura musicale in Italia: Fabrizio De André.

Marco Luppi offre una lettura della poetica di questo artista, analizzando l’approccio che De André sceglie nel raccontare l’Uomo e di come il suo modo di raccontare sia probabilmente influenzato dal suo rapporto personale con la città di Genova, paesaggio perfetto per i soggetti che popolano le sue canzoni.

Spesso i marinai o pescatori di Genova sono protagonisti di alcune delle sue canzoni più simboliche, come ad esempio “Le acciughe fanno il pallone”, scelta da Marco Luppi come canzone emblematica del mondo narrativo di De André, in oscillazione tra realismo e poesia.

Come d’abitudine, anche questa puntata viene arricchita dalle riflessioni riflessioni dall’ermeneuta Francesco Minelli.

Dalle ore 11 di venerdì 8 maggio 2020 la puntata sarà visibile sul canale YouTube e le pagine Facebook e Instagram della Fonoteca di Nonantola.