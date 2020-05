Mascherine, venerdì 8 e sabato 9 la distribuzione a domicilio

Nelle giornate di domani venerdì 8 maggio e sabato 9 maggio una squadra di volontari distribuirà gratuitamente le mascherine di tipo chirurgico, consegnate dalla Regione Emilia-Romagna. I dispositivi di protezione individuale saranno inseriti direttamente della cassetta delle lettere di tutte le famiglie solieresi, una per ogni componente familiare (dai 7 anni in su).

Una ventina di giovani volontari – in buona parte gli stessi che ad aprile hanno prestato il loro tempo e la loro energia per la distribuzione dei pacchi spesa – si sono ritrovati negli ampi spazi di Habitat, in via Berlinguer 201, per confezionare circa 6.000 bustine trasparenti, offerte gratuitamente dalla ditta Pre-Plast di Soliera.

Altre tipologie di mascherina sono disponibili anche nelle quattro farmacie che si trovano nel territorio di Soliera: la farmacia Comunale di via Grandi 155, la farmacia Lodi di via Marconi 170, la farmacia Sant’Antonio di Limidi (via Di Vittorio 9) e la farmacia San Bartolomeo di Sozzigalli (via Carpi Ravarino 1798).