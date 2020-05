Kerakoll celebra la Giornata mondiale della Croce rossa

In occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, che si celebra venerdì 8 maggio, Kerakoll, azienda leader nei materiali per il GreenBuilding, desidera renderle omaggio con estrema gratitudine.

Questa sera e domani notte, sulla facciata bianca della sede del Centro Ricerche Kerakoll GreenLab a Sassuolo, viene proiettato il simbolo della Croce Rossa per celebrare la Giornata mondiale della Croce rossa in programma proprio venerdì 8 maggio, giorno della nascita di Henry Dunant, considerato il fondatore della più grande organizzazione umanitaria del mondo, presente in 192 paesi.

“Da oltre due mesi migliaia di volontari e operatori della Croce Rossa sono in prima linea per combattere l’emergenza – sottolinea Andrea Remotti, CEO Kerakoll Group . Con questo piccolo gesto abbiamo voluto rendere omaggio a tutti loro, ai 17 milioni di volontari che operano in tutto il mondo, oltre 160 mila dei quali in Italia, presenti ovunque, quotidianamente, per aiutare e sostenere chi soffre con piccole azioni quotidiane che spesso fanno la differenza tra i vulnerabili, trasformando questi momenti in quello che il fondatore di CRI definì ‘Il Tempo della Gentilezza’ .