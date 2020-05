Forno multifunzionale donato alla Mensa diocesana di Reggio Emilia

Smeg, l’azienda italiana produttrice di elettrodomestici di design con sede a Guastalla, ha voluto regalare un forno alla Mensa del Povero in Vescovado. “Si tratta di un meraviglioso elettrodomestico industriale – spiega la presidente della Mensa Mariachiara Visconti Gramoli – che consente di riscaldare in modo rapido e simultaneo più di 150 porzioni”. Poiché, in questo periodo, la Mensa del Vescovo è confluita, insieme a quella dei Cappuccini, nel servizio unitario di distribuzione pasti attivo negli ampi locali della Caritas in via Adua a Reggio Emilia, la presidente, una volta ricevuto il nuovissimo forno Smeg, lo ha immediatamente “girato” alla Mensa gestita dalla Caritas.

“Le nostre Mense lavorano strettamente unite – afferma il diacono Isacco Rinaldi, direttore della Caritas diocesana – e così, ogni giorno, oltre 400 pasti sono assicurati alle persone che non possono cucinare nelle proprie abitazioni perché prive di utenze domestiche e a tutti coloro che non hanno una fissa dimora. Inoltre, centinaia di ‘pacchi alimentari’ vengono consegnati regolarmente ai lavoratori precari, alle famiglie disagiate e agli anziani soli presso il loro domicilio, con numeri raddoppiati rispetto all’inverno scorso”.

Le Caritas parrocchiali stanno intensificando i loro sforzi giorno dopo giorno, organizzandosi al meglio delle loro possibilità e con grande efficienza. Il tutto grazie a molti giovani volontari che si sono resi disponibili, soprattutto effettuando le consegne a domicilio.

Inoltre, nella fase di ripartenza appena iniziata, secondo l’impulso dato dal vescovo Massimo, l’attenzione della Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla si concentrerà pure sul mondo del lavoro e in particolare sulle richieste di tante famiglie rimaste in difficoltà, che verranno sostenute anche grazie al “Fondo San Carlo Borromeo” attivato dalla Diocesi.