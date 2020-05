Dal 7 maggio al 14 giugno verranno asfaltate via Statale, via Flumendosa e via Statale Est, tre importanti direttrici di traffico del Comune di Fiorano Modenese. Sarà istituito un restringimento stradale con senso unico alternato e traffico regolato da movieri o semaforo mobile.



