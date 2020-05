Novi, da giovedì 7 maggio lavori di manutenzione lungo la SP 413

A Novi di Modena partono giovedì 7 maggio i lavori di manutenzione sulla strada provinciale 413 Romana nord fino al confine con il territorio mantovano.

L’intervento, che prosegue fino a lunedì 11 maggio, prevede la fresatura di circa quattro centimetri di fondo stradale e la ri-asfaltatura in diversi tratti particolarmente degradati.

Per consentire i lavori, all’altezza del cantiere mobile la circolazione sarà regolata temporaneamente a senso unico alternato.

Si concludono nella mattina di oggi, mercoledì 6 maggio, i lavori di manutenzione sulla strada provinciale 413 Romana sud nel tratto tra la frazione di Appalto di Soliera e Carpi e nel pomeriggio il cantiere si sposterà lungo sulla provinciale 1 tra Carpi e Limidi.

Le operazioni si stanno svolgendo senza particolari disagi per la circolazione che, seppure in aumento rispetto alle settimane passate, non ha raggiunto i livelli abituali.

I lavori fanno parte di primo programma di interventi della Provincia lungo le strade provinciali dell’area nord con un investimento di circa 650 mila euro.