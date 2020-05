Nidi e servizi per l’infanzia, via alle iscrizioni a Maranello

Al via le iscrizioni ai nidi d’infanzia e agli altri servizi educativi del Comune di Maranello (Cestino dei tesori, Spazio bambini, Centro per bambini e famiglie, Servizio primi passi) per il 2020-2021. Le domande si raccolgono dal 7 al 22 maggio. Il nido d’infanzia è un servizio educativo aperto ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni (nati nel 2018, 2019 ed entro il 30 giugno 2020). Le modalità di frequenza sono tempo pieno e part time con possibilità di prolungamento orario.

I nidi a Maranello sono l’Aquilone, Le Coccinelle e il Virgilia. Il costo del nido è direttamente proporzionale alla situazione economica del nucleo familiare, la tariffa del prolungamento orario è fissa. Il Cestino dei Tesori è un servizio educativo con affido che ha l’intento di far vivere ai bambini, da 1 a 3 anni, un’esperienza di socializzazione all’interno di un contesto di gruppo; è attivo presso uno o più nidi d’infanzia, con frequenze differenziate e pacchetti di ingressi.

Lo Spazio Bambini è un servizio educativo integrativo rivolto a bambini dai 18 ai 36 mesi che non frequentano il nido d’infanzia (potrà essere esteso anche ai bambini a partire dai 12 mesi di età attivo presso il Nido Aquilone. Il Centro per Bambini e Famiglie “Biribicchio” accoglie bambini da 1 a 6 anni, accompagnati da adulti, presso il Centro per le Famiglie di Via Magellano.

Il servizio Primi Passi è gratuito ed è un luogo di sostegno alla genitorialità rivolto ai bambini 0/12 mesi accompagnati dalla madre, arrivati sempre presso il Centro Famiglie.

Iscrizioni online sul sito del Comune e tramite posta elettronica, con servizio di assistenza alla compilazione delle istanze tramite numero dedicato (0536 240012 o 0536 240015).