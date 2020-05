Crevalcore: giovani sorpresi in assembramento, uno urina sul muro della caserma dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Crevalcore hanno denunciato un ventunenne del luogo per vilipendio della repubblica delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. E’ successo lunedì pomeriggio, quando i militari, impegnati nei servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno sorpreso quattro giovani sulla ventina che stavano formando un assembramento in paese.

Invitati a raggiungere la vicina caserma dei Carabinieri di via Giacomo Matteotti per essere sanzionati in base alle recenti normative e provvedimenti sul Coronavirus, uno dei quattro ragazzi, il ventunenne ha iniziato a urinare sul muro della caserma, sorridendo alle videocamere di sorveglianza che lo stavano riprendendo e ai militari che si stavano avvicinando per farlo smettere.