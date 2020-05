Situazione case residenza gestite dall’Asp dei Comuni Modenesi dell’Area Nord

A circa due mesi dall’inizio dell’emergenza Covid-19, la situazione nelle case residenza gestite dall’Azienda pubblica di servizi alla persona (Asp) dei Comuni Modenesi dell’Area Nord, in questi giorni si sta evolvendo in modo favorevole per gli ospiti delle strutture e i loro familiari. In particolar modo all’Augusto Modena di San Felice sul Panaro, il servizio più colpito dal virus, attualmente si registrano ben 21 ospiti negativizzati, ovvero residenti che avevano contratto la malattia ma a seguito delle cure e del successivo doppio tampone, possono essere ritenuti clinicamente guariti. Questi ospiti manterranno comunque un periodo di isolamento ancora di due settimane a scopo precauzionale. Considerando che 18 ospiti non si sono mai ammalati, ad oggi la struttura ha 48 residenti di cui nove positivi e 39 negativi. Rimane comunque grande il rammarico da parte di Asp, di non aver potuto fermare il nemico per altri ospiti ed è certo che tutti i dipendenti Asp della casa di riposo, sempre in stretta collaborazione con la direzione distrettuale e il servizio di igiene pubblica di Ausl, stanno costantemente monitorando la situazione. Per quanto riguarda le altre due case residenza gestite da Asp, nel Cisa di Mirandola dei sette ospiti del nucleo Covid solo uno è ancora positivo, mentre due sono in attesa del secondo tampone e quattro sono clinicamente guariti. Alla Torre dell’Orologio di Finale Emilia per ora siamo a zero contagi.



