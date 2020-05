San Felice sul Panaro: nuova distribuzione di mascherine

Ha preso il via martedì 5 maggio a San Felice sul Panaro una nuova distribuzione gratuita di mascherine alla cittadinanza. Questa volta sono circa 11 mila le mascherine in distribuzione, una per ogni cittadino residente nel Comune. Le mascherine sono arrivate dalla Regione Emilia- Romagna.

La distribuzione avviene porta a porta, sulla base del numero di componenti del nucleo familiare, consegnate da volontari incaricati dal Comune che non entrano in casa e non chiedono denaro. Se in casa non c’è nessuno, nel caso venga individuata la buca delle lettere della famiglia assente, viene lasciato un messaggio con le istruzioni per ritirare le mascherine. Qualora non venisse individuata la buca delle lettere, i volontari passeranno nuovamente in seguito. Si tratta di una procedura che richiede più tempo per la distribuzione, ma necessaria dopo l’esperienza della volta precedente, quando le mascherine erano state lasciate direttamente nelle buche delle lettere e si erano registrati dei furti.