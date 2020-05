Lista Macchioni, fuori onda consiglieri comunali PD: “Condanniamo parole e fatti accaduti; annuncino le loro dimissioni”

Più volte la lista Macchioni ha sollevato critiche su comportamenti disdicevoli da parte di alcuni componenti del gruppo consigliare del Partito Democratico. Questa volta purtroppo si è passati alla fase successiva: quella del “fatto grave ed inaccettabile”.

Insulti gratuiti ed incitamento alla violenza, emersi nel fuori onda dell’ultimo consiglio comunale, penso siano atteggiamenti “incommentabili” per chiunque.

Il video che sta circolando sui social e quotidiani locali, oltre che avere i presupposti per una procedura giudiziaria nei confronti dei tre consiglieri di minoranza, ha messo in luce in modo inequivocabile, quanto possa spingersi lontano la falsità morale e politica di queste persone e del partito che rappresentano.

Il pensiero di tutti noi cittadini deve andare al ricordo della precedente amministrazione e giunta, formata allora, dagli stessi personaggi che ad oggi dimostrano di andare oltre la concorrenza politica, incitando all’odio e alla violenza la cittadinanza, contro figure locali importanti ritenute da loro nemiche; bypassando ogni freno e regola morale per raggiungere lo scopo politico.

Ad oggi, come lista Macchioni, riteniamo incompatibile la carica che ricoprono i tre consiglieri di minoranza, e allo stesso tempo, opportuno da parte nostra prenderne le distanze. Dichiariamo alla cittadinanza, che non saremo più favorevoli al confronto politico con loro.

Partendo da questi presupposti, consideriamo non possa venire più niente di buono da queste persone; a nulla varrebbe ostinarsi di far parte del consiglio comunale di Sassuolo: chiediamo quindi ai consiglieri coinvolti, di assumersi le proprie responsabilità e dimettersi immediatamente. Limitando in questo modo anche un conseguente danno di immagine alla nostra città, e ad una giunta che opera invece con assoluta correttezza.