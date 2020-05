Fiorano: iscrizioni ai servizi scolastici comunali

Lunedì 11 maggio si aprono le iscrizioni ai servizi scolastici comunali di prolungamento orario, trasporto, mensa, nel prossimo anno scolastico 2020/2021. Sarà possibile presentare domanda, esclusivamente online, fino al 30 giugno 2020, per bambini e ragazzi frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Fiorano Modenese.

Per il servizio di mensa scolastica, chi è già iscritto per l’anno scolastico 2019/2020 non deve presentare una nuova domanda per l’anno prossimo, ad eccezione dei bambini che inizieranno a settembre 2020 il primo anno della scuola primaria e degli alunni delle scuole Ciro Menotti.

Le iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico e prolungamento orario (prescuola e post-scuola) sono rinnovate automaticamente per chi è già iscritto.

A seguito dell’emergenza da covid-19, chi era iscritto ai servizi di prescuola e/o trasporto nell’anno in corso, godrà di una riduzione della tariffa sullo stesso servizio per il prossimo anno scolastico. In caso di mancato rinnovo dell’iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021, è previsto il rimborso della quota, pari al periodo di chiusura della scuola, entro il termine del 2020.

Le famiglie interessate ad iscrivere i propri figli ai servizi scolastici comunali devono presentare domanda online, accedendo al portale EntraNext dal sito del Comune di Fiorano Modenese, seguendo il percorso: Trova servizi _ Servizi on line _ Iscrizione ai servizi scolastici, dove sono disponibile le informazioni relative alle iscrizioni.

Per accedere al portale on line delle iscrizioni occorre avere le credenziali SPID o Federa. Per ottenere le credenziali è disponibile sul sito una apposita informativa.

L’eventuale richiesta di agevolazioni tariffarie, in base all’Isee, per l’anno scolastico 2020/2021, deve essere presentata separatamente rispetto all’iscrizione ai servizi. Occorre munirsi di attestazione Isee 2020 e presentare domanda online entro il 30 giugno 2020, alla pagina del sito del Comune di Fiorano Modenese: Trova servizi_ Servizi on line _ Agevolazioni tariffe scolastiche.

Per maggiori chiarimenti, sul sito (Area tematica – Scuola e Nidi) si trovano tutte le indicazioni necessarie e le ‘Domande frequenti’ (FAQ) con spiegazioni aggiuntive.

Per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda, rivolgersi al Servizio Istruzione, tel. 0536 833420 – email scuola@fiorano.it. E’ disponibile anche un canale telegram a cui è possibile iscriversi per avere notizie aggiornate @scuolafiorano

Ricordiamo poi che fino al 31 maggio sono aperte, sempre online, anche le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali e ai centri estivi 2020.