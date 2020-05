Domani, mercoledì 6 maggio 2020, il personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Castenaso non sarà in servizio per la ricezione delle telefonate dei cittadini. Gli operatori saranno impegnati per l’intera mattina con un corso online di aggiornamento. Ci scusiamo per i possibili disagi.



