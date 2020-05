Distretto ceramico: fondo affitti, pubblicata la graduatoria dei beneficiari

I Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico hanno pubblicato, sul sito Internet istituzionale, la graduatoria dei beneficiari del bando che consente di distribuire i contributi del Fondo regionale, pari a quasi 300.000 euro.

Sono 188 le famiglie che riceveranno un importo corrispondente a tre mensilità del canone di locazione.

La graduatoria è stata formulata in base alla percentuale d’incidenza del canone di locazione sull’Isee del proprio nucleo familiare e l’assegnazione del contributo avviene scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Si possono presentare osservazioni entro il 15 maggio 2020, inviando una e-mail con la eventuale documentazione a politiche.abitative@distrettoceramico.mo.it o telefonando al numero 0536/880642. Decorso tale termine, il provvedimento s’intende definitivo e si procederà alla liquidazione del contributo ai beneficiari.

Afferma il Presidente dell’Unione Francesco Tosi: “Si tratta di una misura importante, anche se non in grado di rispondere a tutte le richieste. Il problema dell’abitazione è uno dei temi sociali più gravi e complessi, che richiede uno sforzo congiunto di Stato, Regione, Ente locale e anche privati. L’attuale pandemia, poi, renderà ancora più pressante per alcuni questo problema. Per questo auspichiamo la disponibilità di nuove risorse per poter offrire a chi è più in difficoltà un ulteriore aiuto”.