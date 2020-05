Coronavirus. Vertice sulla transizione alla Fase 2 tra Regione e i vertici di Cgil, Cisl e Uil

Un protocollo regionale sulla sicurezza, che sia condiviso da tutti i componenti del Patto per il Lavoro. È l’obiettivo comune al centro dell’incontro, in videoconferenza, svoltosi ieri sera tra il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, l’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, e i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Luigi Giove, Filippo Pieri e Giuliano Zignani. Un confronto sulla delicata fase di transizione dalla fase acuta dell’emergenza sanitaria a quella della ripartenza, con una priorità su tutte: il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro.

Obiettivo dell’incontro, definito “positivo” dal presidente Bonaccini e dall’assessore Colla, è stato quello di strutturare in forma definita il protocollo regionale sulla sicurezza e verificare le condizioni per un testo condiviso da tutti i componenti del Patto per il Lavoro. In particolare, si è concordato di affidare ai tavoli provinciali per la sicurezza sul lavoro un ruolo più organizzato e definito, con il rafforzamento del coordinamento regionale.

“Molte delle proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali sono accoglibili– hanno dichiarato Bonaccini e Colla-. Ora la Regione si confronterà anche con le altre organizzazioni sindacali e imprenditoriali per arrivare a un testo condiviso da sottoporre al Patto, che verrà convocato nei prossimi giorni. In quella occasione verrà avviata anche una prima discussione per impostare il nuovo Patto per il Lavoro”.

Per i sindacati CGIL, CISL e UIL Emilia-Romagna:

Dopo la richiesta di un confronto avanzata nei giorni scorsi da CGIL, CISL e UIL Emilia-Romagna, si è tenuto ieri sera un incontro con il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’assessore allo Sviluppo economico, Green economy, Lavoro e Formazione Vincenzo Colla dove si sono discusse le proposte di modifica e d’integrazione alla bozza “Proposta al Governo per l’avvio della FASE 2”.

Un incontro fruttuoso in cui tutte le parti hanno convenuto sulla necessità di integrare al testo bozza della Regione le proposte unitarie dei sindacati.

Al termine, si è deciso di riconvocare il Tavolo del Patto per il Lavoro per condividere in forma definitiva l’accordo con tutte le parti aderenti per una gestione della fase 2 che presenti una linea di comando chiara e semplificata, soprattutto per quel che riguarda la corretta applicazione di tutti i protocolli e di tutti gli accordi siglati tra imprese e parti sociali su sicurezza nei luoghi di lavoro e contrasto alla diffusione del COVID-19, che passa anche dagli indispensabili controlli a tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori. In questo senso, è fondamentale accelerare la condivisione di tutti i protocolli di sicurezza necessari, in particolare dove sono già stati attivati dei tavoli di lavoro con la Regione, a partire da quello che riguarda il turismo.

Durante l’incontro di ieri abbiamo anche avanzato la proposta di avviare il prima possibile il confronto su un Nuovo Patto per il Lavoro, ritenendo come CGIL CISL e UIL Emilia-Romagna oggi più che mai attuali i contenuti del documento unitario che avevamo presentato durante la campagna elettorale per le Regionali, che mettono al centro uno sviluppo e una crescita inclusivi, sia da un punto di vista sociale sia da un punto di vista ambientale. Un’esigenza ancor più stringente alla luce di una nuova e imminente stagione di programmazione dei Fondi europei e di quelli straordinari legati all’emergenza COVID-19.