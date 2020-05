Rinviato a maggio 2021 il concerto di Joe Satriani previsto al Teatro EuropAuditorium di Bologna

In seguito alle disposizioni ministeriali che hanno l’obiettivo di contrastare la diffusione del Covid-19, Vivo Concerti riprogramma il THE SHAPESHIFTING TOUR 2020 di JOE SATRIANI. Il concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna è dunque rimandato dal 10 maggio 2020 al 24 maggio 2021 (ore 21.00). I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date. Gli appuntamenti italiani saranno un’occasione incredibile per tutti i fan del genere per riscoprire la potenza e la forza di una delle migliori chitarre della storia del rock.

LINK: http://www.satriani.com – https://open.spotify.com/artist/2yzxX2DI9LFK8VFTyW2zZ8?si=Ivsgm_0STIW–d88cHSBYQ – https://www.youtube.com/JoeSatrianiOfficial – https://www.instagram.com/joesatriani/ – https://www.facebook.com/joesatriani/

Prevendite Autorizzate: Ticketone.it

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali

Ulteriori informazioni sui canali del Teatro EuropAuditorium e su www.vivoconcerti.com.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è momentaneamente chiusa. Per maggiori informazioni è possibile chiamare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, al 327.3891216, oppure scrivere a info@teatroeuropa.it.