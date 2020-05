Reggio Emilia, in giro senza motivo con la marijuana in tasca: denunciato

Personale della Polizia di Stato ieri sera verso le ore 21.30 in centro a Reggio Emilia, ha controllato un giovane di origine russa, C.M. le iniziali, trovandolo in possesso di 30 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione. Il giovane, accompagnato in Questura, è stato deferita in stato di libertà ai sensi dell’art. 73/5°c. D.P.R. 309/90 e sanzionato ai sensi dell’art. 4/1°c. D.L.19/2020, in quanto inottemperante alle restrizioni inerenti il rischio di contagio epidemiologico.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013