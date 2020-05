Lotta alla zanzara tigre: indispensabile la prevenzione. A Formigine iniziati i trattamenti

Sono iniziati a Formigine i trattamenti antilarvali nelle aree pubbliche per contrastare la diffusione della zanzara tigre, zanzara comune e pappataci.

Vengono trattate tutte le caditoie, griglie e tombini ubicati su strade e aree pubbliche, come si può vedere attraverso l’applicazione consultabile dal sito Internet del Comune (Aree Tematiche > Ambiente, verde e animali > Disinfestazione e derattizzazione). Tutti i cittadini, infatti, possono consultare in tempo reale la mappa dei trattamenti.

Ma è importante che i cittadini facciano la propria parte per le zone private di competenza. A tal scopo, è possibile ritirare presso le edicole (non più presso lo Sportello del Cittadino e la farmacia comunale coinvolti in altri servizi alla cittadinanza per l’emergenza covid19) il prodotto larvicida gratuito.

È inoltre possibile chiedere al Comune sopralluoghi presso le aree private, da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie, Ispettori Ambientali o di personale della ditta aggiudicataria del servizio di disinfestazione (SIREB Sas), finalizzati all’individuazione di possibili focolai d’infestazione e alla corretta informazione in merito alla gestione delle acque stagnanti. Le edicole possono distribuire anche gratuitamente i sacchetti per il rifiuto organico. Ecco l’elenco: Formigine capoluogo via Unità d’Italia 8, via Trento Trieste 16, via Giardini Nord 64; Ubersetto via Giardini Sud 348; Casinalbo: via Bassa Paolucci, via Giardini Nord; Magreta: via don Franchini 72; Colombaro: via Sant’Antonio 101, Corlo: via Battezzate 30.

Afferma il Sindaco Maria Costi: “Le edicole si confermano un importante presidio di vicinanza con la popolazione. Sempre aperte durante tutta l’emergenza covid19, ora si rendono disponibili anche per fornire i cittadini del prodotto larvicida contro le zanzare e relative istruzioni, creando un importante servizio di prossimità in questa fase 2 che necessita ancora di spostamenti limitati e senza assembramenti”.