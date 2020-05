La bandiera della Croce Rossa esposta in Municipio a Modena

La bandiera della Croce Rossa italiana esposta al balcone del Palazzo comunale. È il gesto col quale oggi, lunedì 4 maggio, il Comune di Modena si è unito alle celebrazioni per Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Inoltre, in occasione dell’allestimento della bandiera, i volontari del comitato di Modena dell’organizzazione di volontariato hanno consegnato al sindaco Gian Carlo Muzzarelli lo stendardo della Croce Rossa.

Alla cerimonia in Municipio ha partecipato una delegazione del comitato di Modena composta dal vice presidente Marco Ranuzzi, dall’ispettrice delle infermiere volontarie Morena Caleffi e dalla consigliera Federica Bisi. Riportando i passi di una lettera del presidente Carlo Meschiari, hanno sottolineato: “Quella che per una settimana sventolerà sulla facciata del Comune non è la bandiera di un’associazione, ma l’emblema posto a protezione di una comunità intera, che vuole ritrovarsi più forte e coesa dopo una dura prova. Vederla assieme al tricolore e ai colori del Comune non è solo un onore ma, per le donne e gli uomini di Croce Rossa, il rinnovo di una responsabilità nei confronti dei vulnerabili”.

Il sindaco Muzzarelli ha ringraziato per le parole, “ma soprattutto per il compito straordinario al quale assolvete, con una missione di solidarietà molto forte. Quando c’è la necessità, la Croce Rossa è presente, come sta facendo anche in questo particolare momento. Modena sta offrendo un segnale importante durante l’emergenza sanitaria, a partire dall’attività dei Servizi sociali verso chi è in difficoltà, e il contributo della Croce Rossa è importante e riconosciuto. La comunità dovrà ripartire da questo senso di responsabilità, dalla correttezza dei comportamenti”.

Lo stendardo e la bandiera – ampia 6 metri quadrati – saranno riconsegnati ai volontari tra una settimana, lunedì 11 maggio. Il gesto di vicinanza e sostegno da parte del Comune arriva nella settimana mondiale della Croce Rossa, che ha il culmine nella giornata dell’8 maggio, ricorrenza della nascita del fondatore. Con la Convenzione di Ginevra del 1864, infatti, Henry Durant diede vita del Movimento internazionale. Oggi sono circa 400 le persone che prestano attività nel comitato di Modena, mentre in Italia i volontari sono 160 mila e nel mondo sono impegnate complessivamente 98 milioni di persone.