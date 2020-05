Ieri sera intorno alle 22:00, un incendio ha avvolto un camper parcheggiato al lato della strada in via Bergullo ad Imola. Le fiamme si sono sviluppate alte e i vigili del fuoco, intervenuti con una squadra e due mezzi, hanno impiegato un’ora circa per domare il rogo e mettere in sicurezza lo scenario. Sul posto insieme al 115 anche una pattuglia della Polizia di Stato e una dei carabinieri. Fortunatamente nessun ferito.



