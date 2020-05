A fuoco il tetto e la canna fumaria di un palazzo a Medicina

Ieri sera poco dopo le 19:30, la sala operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto una chiamata di soccorso per l’incendio del tetto e della canna fumaria di un palazzo in Piazza Andrea Costa, nel centro storico di Medicina. Sono intervenute due squadre, con 2 APS (AutoPompaSerbatoio) e un’autoscala.

I caschi rossi hanno provveduto ad estinguere completamente l’incendio, liberando l’accesso con le motoseghe e raffreddando con acqua. Si sono inoltre avvalsi dell’ausilio di una termocamera per valutare le parti più calde della struttura e possibili focolai ancora in corso, punti dal quale l’incendio avrebbe potuto riprendere. L’intervento è durato più di 2 ore e non si lamentano feriti.

Sul posto anche personale dell’arma dei carabinieri di Medicina.