A Fiorano riapertura parchi con VOS e Alpini

A Fiorano Modenese riaprono parchi, ville e giardini pubblici, con accesso condizionato al rispetto di alcune regole, come da Dpcm del 26 aprile 2020.

Si accede individualmente o con accompagnatore, per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Si può praticare attività sportiva o attività motoria, ma non ludico-ricreativa. Non si può sostare nei parchi e occorre sempre rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività motoria. Le aree attrezzate per il gioco restano chiuse.

La Polizia Locale, con la collaborazione dei Volontari della Sicurezza e degli Alpini, fornirà informazioni e controllerà il rispetto delle regole da parte dei cittadini, in particolare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento.

I Volontari della Sicurezza svolgono da anni un importante ruolo a Fiorano Modenese, di assistenza ai cittadini e controllo del territorio, a supporto della Polizia Locale.

In questo periodo di emergenza sanitaria, chi volesse unirsi al gruppo ed impegnarsi in questo servizio a favore della comunità, può contattare il numero 333 7471453 (Barbolini). Non sono richiesta caratteristiche o capacità particolari, solo voglia di dare una mano, per il bene di tutti.