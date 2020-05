Individuato e denunciato l’autore di numerosi furti commessi a Sassuolo nel 2012

I carabinieri della compagnia di Sassuolo hanno individuato l’autore di numerosi furti commessi nel 2012.

In particolare, alla fine di quell’anno, in una sola notte furono commessi più di dieci furti ai danni di residenti di un complesso residenziale. I carabinieri a seguito di un accurato sopralluogo repertarono delle tracce ematiche che furono trasmesse al Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma.

Le indagini di laboratorio consentirono al RIS di Parma, comandato dal Colonnello Giampiero Lago, attraverso sua la Sezione di Biologia del Ten.Col. Alberto Marino, di estrapolare un profilo di genetico riconducibile all’autore, un soggetto di sesso maschile che all’epoca dei fatti risultava ignoto. All’epoca non era ancora operativa la Banca Dati Nazionale del DNA.

In questi giorni però a seguito di ulteriori indagini il RIS di Parma è riuscito a dare un nome a quel campione biologico, individuando così la persona che e’ stata denunciata.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013