Campogalliano: “Diecimila della Bilancia” posticipata al 2021

Nelle circostanze attuali e sulla base delle informazioni fornite oggi dal Governo, il Presidente del Circolo Polisportiva Campogalliano Filippo Serafini, il Presidente del settore Podismo del Circolo Polisportiva Campogalliano Gabriele Gualdi e il Direttore Organizzativo della Diecimila della Bilancia Emilio Mori, hanno concluso che la seconda edizione della manifestazione sportiva, che quest’anno sarebbe stata campionato regionale, sarà riprogrammata nel giugno del 2021, per salvaguardare la salute degli atleti, di tutti i partecipanti alla manifestazione e della comunità.

I vari Responsabili coinvolti, a partire da Christian Mainini Referente Atletica Leggera UISP Emilia Romagna, Giorgio Baroni Presidente UISP Modena e Maurizio Pivetti Responsabile Provinciale Atletica e Podismo di Modena, concordarono sul fatto che le manifestazioni competitive e non siano un faro di speranza per il territorio durante questi tempi difficili e che la riprogrammazione possa diventare la luce alla fine del tunnel per fissare nuovi obiettivi e dare nuovi stimoli agli sportivi.

info@diecimiladellabilancia.it