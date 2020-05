Bologna: dieci metri di cornicione si staccano da un edificio in via Broccaindosso

Questa notte poco dopo l’1:00, allertati dai residenti svegliati da un forte rumore, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Broccaindosso, nel centro storico di Bologna, per la caduta di circa 10 m. di cornicione da un edificio. I caschi rossi sono giunti sul posto con una squadra e due mezzi. Hanno isolato la zona e rimosso dal tetto del palazzo le parti che costituivano un percolo immediato, lavorando in altezza con l’ausilio dell’autoscala. Numerosi i calcinacci e i mattoni caduti sulla strada. Si è reso necessario transennare la zona per impedire il passaggio dei veicoli e dei pedoni fino alla definitiva messa in sicurezza e consolidamento del cornicione. Presente sul posto anche il funzionario dei Vigili del Fuoco e la polizia locale di Bologna.



