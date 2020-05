Mercato alimentare, a Casalgrande si riparte giovedì 7 maggio

Torna nella sua sede storica il mercato di Casalgrande: l’attività riprenderà infatti giovedì 7 maggio in piazza Costituzione e solo per la parte alimentare. Questa nuova dislocazione è stata decisa in quanto gli spazi della piazza sono circoscrivibili e attrezzati, elementi che rendono quindi più agevole il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento dell’epidemia Covid 19.

L’area sarà recintata, gli accessi contingentati, entrata e uscita saranno separate e il numero massimo delle persone all’interno dell’area non potrà essere superiore al doppio dei banchi presenti. Il maggior spazio necessario per il distanziamento tra i banchi non avrà alcun impatto sulla Cosap, perché non modifica l’occupazione effettiva del banco.

Il mercato di Salvaterra, sempre per la esclusiva parte alimentare, riprenderà invece nella sua sede abituale in piazza Allende a partire da domenica 10 maggio.