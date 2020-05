Covid-Fase 2: a Formigine nuove disposizioni dal 4 maggio

La Giunta comunale di Formigine si è riunita questa mattina, assieme ai dirigenti, per prendere decisioni in merito alle riaperture a seguito dell’ultimo decreto ministeriale e dell’ultima ordinanza del Presidente della Regione.

Da lunedì 4 maggio saranno riaperti i cimiteri, secondo i consueti orari (in primavera/estate: 7 – 19). Aperti anche i parchi e le ciclabili, vigilati da volontari e agenti di polizia locale, nel rispetto delle attività che si possono svolgere (attività motoria con distanza interpersonale di 1 metro, attività sportiva ad almeno due metri di distanza; è vietata l’attività ludica, le aree attrezzate per i giochi sono recintate, dunque non accessibili).

La biblioteca comunale continua a fare il prestito esclusivamente a domicilio. È dunque possibile telefonare il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 per richiedere al massimo 5 documenti (oltre ai libri, anche riviste, audiolibri e DVD) telefonando al numero 059 416246 per la biblioteca adulti e al numero 059 416356 per la biblioteca ragazzi. La Biblioteca, in collaborazione con i volontari AGESCI Zona Modena Pedemontana impegnati per l’emergenza, consegnano i libri a domicilio, possibilmente utilizzando la bicicletta come mezzo di trasporto. I documenti sono sanificati.

In settimana, è prevista la distribuzione di altre 31.000 mascherine dalla Regione Emilia-Romagna. I volontari ne consegneranno porta a porta due a famiglia. Ricordiamo che, secondo l’ordinanza regionale, è obbligatorio l’uso della mascherina nei locali aperti al pubblico e nei luoghi all’aperto, laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.

Si svolgono i mercati alimentari nel capoluogo, ovvero il Farmer’s market del mercoledì mattina in piazza della Repubblica, ortofrutta e pesce di giovedì mattina in piazza Italia, il mercato alimentare in piazza Ravera del sabato mattina.

Sono riaperte le isole ecologiche negli orari consueti. Il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti torna pienamente operativo, è possibile chiedere un appuntamento attraverso i canali di contatto HERA Ritiro Ingombranti – 800 999 500.

Afferma il Sindaco Maria Costi: “Faccio appello alla responsabilità di ogni cittadino affinché non debba essere costretta ad assumere ordinanze restrittive rispetto a quanto concesso dalla nostra Regione. La prima mossa per la prevenzione, oltre all’uso corretto delle mascherine, rimane quella del distanziamento fisico e del lavaggio corretto e ripetuto delle mani”.