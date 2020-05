Buoni spesa, riaprono a Maranello i termini per le domande

Da lunedì 4 maggio riaprono a Maranello i termini per richiedere i buoni spesa per l’emergenza alimentare. Grazie all’attivazione del fondo di solidarietà istituito dall’amministrazione comunale, che ha visto diverse generose donazioni da parte di privati cittadini e delle aziende del territorio, le famiglie di Maranello in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria che ancora non hanno ricevuto i contributi possono richiedere l’erogazione dei buoni spesa da utilizzare presso le attività commerciali del territorio che hanno aderito al progetto avviato dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Le domande possono essere inviate dalle ore 9 di lunedì 4 alle ore 12 di sabato 9 maggio unicamente on line sul sito Internet del Comune di Maranello.

I destinatari sono sempre singoli e famiglie che si trovano in difficoltà nell’affrontare la spesa alimentare e di beni di prima necessità a seguito dell’emergenza legata a epidemia Covid 19, avendo avuto un cambiamento significativo rispetto alla propria situazione economica. Non possono presentare domande i nuclei familiari e o i singoli che hanno già ricevuto i buoni nel mese di aprile. Possono presentare domande i nuclei familiari e o i singoli che hanno già fatto domanda in aprile ma hanno ricevuto risposta negativa al fine di una nuova valutazione in considerazione di un nuovo significativo cambiamento della propria situazione economica. Per presentare la domanda è necessario accedere allo specifico portale on line attivo sul sito internet del Comune di Maranello. Ecco i criteri per l’erogazione e la fruizione. I buoni spesa potranno essere spesi solo negli esercizi commerciali presenti nel comune di Maranello che hanno dato la disponibilità ad aderire alla presente iniziativa. L’elenco degli esercizi aderenti è pubblicato sul sito del Comune di Maranello e sarà aggiornato in presenza di nuove adesioni.

Agli aventi diritto sarà riconosciuta una cifra mensile da erogarsi In una unica soluzione. Le modalità di fruizione potranno essere le seguenti: erogazione di buono spesa cartaceo, erogazione di carte acquisto, accredito sul conto corrente bancario o postale (Postapay evolution) della somma corrispondente (è assolutamente necessario che il conto corrente sia intestato al richiedente). Il beneficiario si impegna a consegnare allo sportello sociale lo/gli scontrino/i della spesa. Nel caso in cui il nucleo richiedente usufruisca di altri aiuti, l’entità del buono spesa potrà essere riparametrato. La quota mensile riconosciuta ai beneficiari sarà la seguente: 1 componente 150 euro, 2 componenti 250 euro, 3 componenti 300 euro, 4 componenti 350 euro, 5 componenti o più 400 euro. I buoni saranno ritirabili presso lo sportello sociale previo appuntamento. Per contatti: Servizio Sociale Territoriale di Maranello 0536 240.016.