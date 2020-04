Stamane in Questura a Modena deposto un cuscino di fiori in ricordo dell’Agente Pasquale Apicella

Questa mattina, davanti alla lapide commemorativa ai Caduti della Polizia di Stato situata all’ingresso della Questura di Modena, è stato deposto un cuscino di fiori alla presenza del Vicario del Questore della Provincia di Modena Raffaele Gargiulo, dei Funzionari e di una rappresentanza degli agenti delle “Volanti” in ricordo dell’Agente Scelto della Polizia di Stato Pasquale Apicella, in servizio presso la Questura di Napoli, deceduto la notte del 27 aprile durante l’espletamento del proprio dovere in un servizio di controllo del territorio.

Alla cerimonia ha presenziato il Cappellano della Polizia di Stato Don Gabriele Semprebon che ha proceduto alla benedizione e alla preghiera. Il personale della Squadra Volante ha voluto salutare il “ Collega Pasquale Apicella” azionando le sirene.