“Invece che colpire racket e sfruttamento si colpiscono le vittime e chi le aiuta. Chi amministra Sassuolo non ha capito nulla del cuore della nostra Emilia”. Lo scrive su Twitter il Senatore di Azione Matteo Richetti in riferimento alle multe per i ‘samaritani’ di Sassuolo.



