M5S Sassuolo circa il nuovo regolamento dei vigili urbani che multa chi fa l’elemosina

Il M5S di Sassuolo “apprende con stupore e con sdegno la notizia dell’approvazione del nuovo regolamento dei Vigili Urbani, votato nell’ultimo Consiglio comunale dalla giunta Leghista, che prevede di punire con una multa di 56 euro i cittadini che decidono, in piena autonomia di fare l’elemosina a persone che chiedono la Carità”.

“Ricordiamo al Sindaco, che rappresenta la Giunta – afferma una nota M5S Sassuolo – che l’accattonaggio molesto e già sanzionabile per legge, e che comunque non punisce chi decide in piena libertà di avere una sensibilità caritatevole. Crediamo quindi che questo sia un’atto di una gravità inaudita, che va aldilà del provvedimento tecnico perché, oltre a limitare la libertà personale dei cittadini, vuole dare un’indirizzo politico a questa amministrazione che va nella direzione dell’intolleranza verso i più deboli e gli ultimi, che in questo momento di emergenza Covid 19 stanno aumentando in modo esponenziale. Questo atto politico non lede solo l’immagine di una Sassuolo solidale agli occhi dell’Italia intera, ma rischia di mettere in cattiva luce il grande lavoro delle tante associazioni presenti sul territorio, che in rete con i servizi sociali, si stanno impegnando senza sosta nel prestare aiuti a chi vive un momento di difficoltà o di indigenza”.

“Condanniamo per tanto questo provvedimento – conclude M5S – e chiediamo al Sindaco, sia come capo dell’amministrazione comunale che come ufficiale di governo, di far rispettare la Costituzione Italiana e di non dare attuazione a questo odioso regolamento, e lo invitiamo ad avere più attenzione e sensibilità verso le tante associazioni impegnate sul territorio in questa emergenza sanitaria e sociale che nostro malgrado stiamo vivendo”.