Ludovico Fossali ospite della rubrica Facebook della Scuola Pallacanestro Vignola

Sabato 2 maggio, la Scuola Pallacanestro Vignola sarà in diretta sulla propria pagina Facebook con una puntata “speciale” della consueta rubrica fissata per le ore 17:00; ospite del giorno sarà Ludovico Fossali, arrampicatore italiano e Campione del Mondo (categoria “Speed”) affermatosi nell’ultima manifestazione svoltasi in Giappone. Oltre alla medaglia più prestigiosa ottenuta, l’atleta azzurro ha raggiunto anche la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo classificandosi al nono posto nella specialità combinata.

Nell’appuntamento di sabato si parlerà tanto di sport e di come sta passando le giornate di quarantena uno sportivo di questa caratura, assieme ad aneddoti della vita quotidiana, con approfondimenti inoltre su carriera sportiva e premi/onoreficenze ricevuti nel corso degli ultimi anni.