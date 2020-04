In A14 interventi di manutenzione del piano viabile nel tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera

A partire da sabato 2 e fino a giovedì 14 maggio, sono stati pianificati interventi di manutenzione del piano viabile sul viadotto del fiume Reno, in entrambe le carreggiate, dal km 9+800 al km 10+200 della A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera.

L’intervento si articolerà in due fasi consecutive:

La prima fase si svolgerà dal 2 al 7 maggio e riguarderà la carreggiata in direzione Ancona.

In tale periodo il traffico diretto verso San Lazzaro/Ancona transiterà su due corsie, di cui una in deviazione sulla carreggiata opposta.

Il traffico diretto verso la A1 transiterà su due corsie.

La seconda fase si svolgerà tra l'8 e il 14 maggio sulla carreggiata che da San Lazzaro conduce verso la A1 Milano-Napoli, su cui il traffico transiterà su due corsie, di cui una in deviazione sulla carreggiata opposta.

In direzione di San Lazzaro/Ancona saranno due le corsie disponibili al traffico.

Le lavorazioni sono state programmate in questo particolare periodo in cui, per effetto delle limitazioni in atto a causa dell’emergenza “Covid”, i volumi di traffico risultano contenuti, mantenendo comunque due corsie disponibili per ciascun senso di marcia, per tutta la durata dell’intervento.

Al fine di ridurre al minimo il periodo di interferenza è stato previsto l’impiego di più squadre a lavoro.

Il servizio di viabilità verrà potenziato con presidi integrativi lungo la tratta oggetto di lavori.