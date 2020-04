Fonoteca nella rete: Primo Maggio – Ora come allora

Puntata speciale di “Musica Stretta” in occasione del Primo Maggio 2020. Luigi Monari, cantastorie e narratore regala una fotografia della festa dei lavoratori nel rapporto tra presente e passato. In particolare spiega in maniera efficace e diretta una situazione, come quella del mondo del lavoro, complessa, ricca di risvolti e problematiche sociali importanti.

Luigi Monari contrappunta dati e analisi con straordinarie canzoni, di oggi e di ieri, strettamente legate al tema del lavoro, fornendo ottimi spunti di riflessione e approfondimento.

Questa puntata viene infine arricchita da ulteriori riflessioni sul tema del lavoro dall’ermeneuta Francesco Minelli, ospite fisso della serie web.

Dalle ore 11 di venerdì 1 maggio 2020 troverete tutto questo sul canale YouTube e le pagine Facebook e Instagram della Fonoteca di Nonantola.