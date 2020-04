Avvicendamento di alcuni medici di Medicina Generale di Reggio Emilia

L’Azienda Usl informa i cittadini del distretto di Reggio Emilia che sono in corso quattro avvicendamenti per altrettanti medici di medicina generale: Giorgio Canali, Angelo Checchinato, Francesca Bertani, Samanta Papadia.

In considerazione delle misure straordinarie in vigore, tendenti a limitare gli spostamenti di persone per contenere il contagio da Covid-19, la Regione Emilia-Romagna ha dato disposizione alle aziende sanitarie di procedere al trasferimento d’ufficio degli assistiti dal medico che cessa a quello che subentra, a titolo definitivo o provvisorio, per evitare ai cittadini di doversi recare agli sportelli SAUB.

Gli assistiti sono stati informati della variazione attraverso un messaggio sul cellulare, ove il numero fosse disponibile. Questa modalità di comunicazione è stata adottata su richiesta di Poste e Telecomunicazioni che ha invitato le amministrazioni a evitare, data la criticità del momento, massive spedizioni di posta cartacea.

Nonostante l’assegnazione d’ufficio, tesa a garantire la continuità dell’assistenza, rimane per ogni cittadino la facoltà di indicare l’eventuale diversa preferenza con una delle seguenti modalità:

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) se attivato;

Mail indirizzata alla casella PEC: infosaubreggioemilia@pec.ausl.re.it;

Chiamando i numeri 0522/33 5508 – 5509 da lunedì a sabato (orario 8:00-12:00).

In particolare, a far data da oggi, i medici Giorgio Canali e Angelo Checchinato cessano la propria attività per pensionamento. Al dott Canali subentra temporaneamente la dott.ssa Gabriella Sottile nello stesso ambulatorio di via E. Ospizio 118 (tel: 351 9523314). Al dott. Checchinato subentra a tempo indeterminato il dott. Ivan Belli nello stesso ambulatorio di via Bixio 10 (tel: 0522 930116).

A far data dal 1 maggio la dott.ssa Francesca Bertani, che si trasferisce in altra sede, sarà temporaneamente sostituita dalla dott.ssa Maka Demetradze nello stesso ambulatorio di via Clementi 8 (tel: 333 3008408). Dalla stessa data la dott.ssa Samanta Papadia sarà sostituita a tempo indeterminato dalla dr.ssa Francesca Bertani nello stesso ambulatorio di viale Umberto I, 50 (tel: 0522 293311).