Avis Mirandola, 30 anni di raccolta plasma

E’ del 2 maggio 1990 l’inaugurazione a Mirandola del primo centro decentrato per la raccolta di plasma in Italia. Viene aperto nella sede Avis all’interno dell’ ospedale, per volontà dell’allora direttore del Centro Trasfusionale del Policlinico prof. Baldini, dei dirigenti Avis e dei responsabili dell’ USL 15 cui facevano capo 10 sezioni Avis dell’ Area Nord. Oggi il centro plasma è attivo con una postazione dedicata di 6 poltrone nella sede Avis rinnovata tre anni fa sempre all’interno dell’ ospedale.

L’Avis di Mirandola, fondata nel 1951 dal prof. Lino Smerieri, è una delle veterane della provincia e oggi conta quasi 1300 associati e circa 3.000 donazioni in un anno. Di queste 1543 sono le unità di plasma raccolte fra i donatori dell’Area Nord che fanno riferimento al centro di Mirandola. L’obiettivo è aumentare questo tipo di donazione, fondamentale quanto quella del sangue ma ancora non sufficiente a coprire il fabbisogno del nostro Paese, particolarmente in questo momento che vede il plasma iperimmune al centro di uno dei fronti di ricerca contro il Covid 19. Se i risultati si dimostreranno efficaci, ci sarà bisogno di quanti più donatori possibile anche di questo importante componente del sangue. La donazione di plasma a Mirandola si può effettuare su appuntamento tutti i giorni, dal lunedi alla domenica, dalle 7.15 alle 10.30, telefonando allo 0535602201