Uffici comunali chiusi sabato 2 maggio a Fiorano

Sabato 2 maggio, gli uffici demografici, URP e Tari-Ica del Comune di Fiorano Modenese saranno chiusi e non risponderanno alle chiamate telefoniche. Sarà garantita la reperibilità per le denunce e dichiarazioni di morte e per l’organizzazione di funerali. In questo periodo di emergenza sanitaria si ricorda che i servizi comunali non ricevono comunque il pubblico (salvo casi urgenti, su appuntamento), ma sono contattabili tramite telefono o mail, ai recapiti presenti sul sito del Comune di Fiorano Modenese. Le mail riceveranno risposta a partire da lunedì 4 maggio.



