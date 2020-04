Nuovi volontari per AVF

In questo periodo di emergenza, l’Associazione Volontariato Fioranese (AVF) è in prima linea per supportare la protezione civile e le organizzazioni sanitarie, con i propri volontari. Per offrire un servizio sempre più efficiente è alla ricerca anche di nuovi volontari.

C’è bisogno di persone che vogliono dedicarsi all’aiuto degli altri ed essere gratificate da questo. L’associazione garantisce un percorso di formazione dei nuovi volontari, anche in questo periodo di intensa attività. Non è necessario avere competenze o capacità particolari. Chi non può stare sulle ambulanze, può prestare servizio in sede per rispondere alla chiamate o svolgere altre attività.

AVF si occupa di trasporti alle persone diversamente abili attraverso auto e pulmini debitamente attrezzati, trasporti di persone con patologie che rendono necessaria l’ospedalizzazione programmata (dializzati, oncologici..), servizi di assistenza a gare e manifestazioni private con l’ausilio di personale sanitario, trasporto di emoderivati, servizio di emergenza-urgenza in convenzione con il 118, 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno. Ha anche un gruppo di protezione civile, con un gruppo di protezione civile, pronto ad intervenire ove necessario assieme colonna mobile regionale negli scenari di calamità.

L’associazione è convenzionata con enti pubblici e privati, fra i quali il Comune di Fiorano Modenese, l’Azienda USL di Modena e la Centrale Operativa 118 Via Emilia Est di Bologna.

Ogni anno organizza corsi di primo soccorso aperti a tutta la cittadinanza e corsi di formazione per i propri volontari, in collaborazione con il personale sanitario del 118 di Modena.

Per chi volesse avere informazioni e dare la propria disponibilità come volontario è possibile contattare il numero telefonico 334 3135146 (Maurizio) o la mail: mauri.bardini@gmail.com